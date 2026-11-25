Андрей Трубецкой: "Барсова Гора" – лауреат XV Международной премии Russian Event Awards

"Барсова Гора" стала лауреатом XV Международной премии Russian Event Awards, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

Музейно-туристический комплекс занял второе место в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия". Проект администрации Сургутского района и научно-производственного музейного центра "Барсова Гора" на конкурсе представили начальник управления культуры администрации Сургутского района Сергей Тирон и его заместитель Ольга Шабалина.

В 2026 году на премию поступило 716 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь. Финал конкурса проходил в Ярославле.

"Признание на таком уровне открывает дополнительные возможности для продвижения комплекса: его могут включить в национальный календарь туристических событий и сборник "Пора путешествовать по России", что позволит расширить аудиторию туристов и привлечь организаторов мероприятий", - отметил Андрей Трубецкой.

На данный момент комплекс объединяет музей и пятикилометровую тропу "ЧелоВечность". На маршруте расположены 46 тематических локаций, этнографический и палеонтологический павильоны, мультимедийные экспозиции и жилище эпохи металла. Интерес к исторической территории подтверждает рост туристического потока. Так, в 2025 году тропу посетили более 35 тысяч человек, а уже за первые 6 месяцев 2026 года – свыше 25 тысяч.

Музей площадью 1 632 кв. м включает выставочные залы, лабораторию, фондохранилища, мастерскую и архив. Его собрание формируется при сотрудничестве с Уральским федеральным университетом: по соглашению с вузом музею передано 210 коллекций, в каждой из которых от 200 до 5 тысяч предметов.

"В 2021 году мы начали проект с первого этапа - создания туристической тропы "Барсова Гора - Человечность". Второй этап - строительство музея "Барсова Гора". И, наконец, в этом году - проведение конференции. Общая финансовая емкость проекта - 950 млн рублей, из которых 290 млн из бюджета Югры, 390 из бюджета Сургутского района и 260 млн - средства недропользователей. То есть, это большая командная работа", - отмечал в своем докладе на площадке III Форума северных муниципалитетов «Северный импульс» Андрей Трубецкой.

Открытие конференц-центра в рамках этого форума стало очередным шагом в развитии музейно-туристического комплекса "Барсова Гора". Напомним, новая площадка приняла трек "Истоки. Культурное наследие", на которой российские и зарубежные специалисты под руководством кураторов Государственного Эрмитажа обсуждали перспективы развития территории.