Лукашенко предложил себя как гаранта безопасности Зеленского во время его визита в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил себя в качестве гаранта безопасности украинского лидера Владимира Зеленского, если тот соберётся нанести визит в Москву.

"Вот мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Понимаете, вот вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Сесть и поговорить", - сказал Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point, фрагмент привёл близкий к пресс-службе белорусского лидера telegram-канал "Пул первого".

Собеседница Лукашенко парировала: Зеленский не согласится. В ответ президент Белоруссии предложил своему украинскому коллеге самому отправиться на фронт, взять автомат в руки и начать воевать. Лукашенко напомнил, что идёт конфликт, и его надо остановить. Владимир Зеленский отказался от предложения совместного полёта в Москву.

"Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолёт и улететь. В Москву – зачем? Это просто несерьёзный разговор", - приводит РИА Новости заявление Зеленского, сделанное после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.