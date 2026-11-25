В районе полигона ТБО в Тарко-Сале заметили медведя

В районе полигона твердых бытовых отходов в Тарко-Сале заметили медведя, сообщили Накануне.RU в администрации Пуровского района.

По данным ведомства, информация поступила в 20.40 24 ноября от Службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов. На место выехали сотрудники Росгвардии, чтобы не допустить подхода зверя к дачам.

Владельцев дачных участков призывают соблюдать меры безопасности. В случае опасности необходимо звонить по номеру 112.