В Подмосковье парень перепутал квас и "незамерзайку" и попал в реанимацию

В подмосковную Домодедовскую больницу попал 20-летний парень. Он оказался там после того, как выпил немного жидкости для мытья стёкол, которую перепутал с квасом.

В коротком видео, которое опубликовала пресс-служба клиники, пострадавший рассказывает, что после употребления жидкости почувствовал жжение во рту. Он выпил воду, надеясь, что всё пройдёт, однако его товарищ настоял на обращении в больницу. Так он оказался в реанимации. Врачи промыли парню желудок, поставили капельницу.

Обследование показало, что серьёзных нарушений в работе внутренних органов не было из-за того, что вредной для человека жидкости выпито мало. Пациенту назначили активную инфузинно-дезинтоксикационную терапию, форсированный диурез, а также гастропротективные препараты для защиты слизистой желудка.