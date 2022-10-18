Снова без сюрпризов: Куйвашев не стал менять свердловских министров

Сегодня, 18 октября, свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указы, которыми назначил ряд министров в правительстве региона. Никаких сюрпризов и кадровых изменений не произошло.

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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Андрей Злоказов стал министром социальной политики Свердловской области. Он возглавляет данное ведомство с 2012 года. Перед назначением кандидатура Злоказова прошла одобрение в Законодательном собрании, депутаты поддержали ее единогласно.

На пост министра общественной безопасности Свердловской области назначен Александр Кудрявцев. Он возглавляет МОБ с 2016 года.

Министром цифрового развития и связи стал Михаил Пономарьков. Главой свердловского Минцифры он был назначен осенью 2021 года.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона возглавил Николай Смирнов. Он с 2011 года руководит ведомством.

Василий Старков утвержден на посту министра транспорта и дорожного хозяйства. Профильное министерство чиновник возглавляет с 2016 года.

Наконец, министром культуры Свердловской области назначена Светлана Учайкина. Она руководит Минкультом с 2016 года.

Напомним, также сегодня Евгений Куйвашев подписал указы, которыми были назначены заместители главы региона. На всех постах остались те же чиновники, которые занимали их ранее.