В свердловском правительстве назначен главный по борьбе с коррупцией

Директором департамента противодействия коррупции Свердловской области назначен Ильхам Ширалиев.

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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. В органах власти Свердловской области Ширалиев работает с 2016 года. Занимал посты директора контрольного департамента губернатора и правительства региона, заместителя руководителя администрации губернатора – директора департамента кадровой политики и контроля, а также директора департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

В сентябре, сразу после выборов главы региона, Ильхам Ширалиев вместе с остальными членами правительства сложил полномочия, продолжая работать в статусе и.о. А после завершения преобразования департамента противодействия коррупции и контроля в департамент противодействия коррупции региона назначен его директором.

Напомним, также на этой неделе на Среднем Урале был назначен новый министр экономики и территориального развития.