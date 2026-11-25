В НАТО недовольны постоянным задействованием статьи 4 устава альянса

В НАТО недовольны слишком частыми требованиями о проведении экстренных консультаций согласно статье 4 устава альянса и опасаются, что это может обесценить сам механизм, который эксплуатируют по любому поводу. Аппарат генсека НАТО рекомендовал странам воздержаться от этого, так как применение статьи обязывает альянс предложить решение или сделать официальное заявление, пишет Rapporteur.

Статья 4 устава НАТО требуют срочных консультаций, если под угрозой территориальная целостность или безопасность члена альянса. И с 2022 года этот механизм задействовался уже трижды, в том числе Польшей и Эстонией в 2025 году. А на днях послы снова провели заседание, но уж не задействуя статью 4 официально. Это произошло после нарушения воздушного пространства Польши, куда залетели две ракеты и БПЛА. Польша сразу обвинила Россию.

Параллельно в ЕС намерены разработать собственный протокол безопасности по аналогии со статьей 4 устава НАТО. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать механизм консенсуса для реагирования на инциденты, угрожающие безопасности, но не являющиеся прямой вооруженной агрессией. Некоторые опасаются, что он может составить конкуренцию структурам НАТО.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что планов напасть на НАТО у России нет и никогда не было, а разговоры об этом являются провокациями.