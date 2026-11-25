В аэропорту Екатеринбурга у пассажирки из Пекина изъяли 15 видеокамер

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли у пассажирки полтора десятка видеокамер.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы остановили в "зеленом" коридоре иностранку, прилетевшую из Пекина. При досмотре в ее багаже обнаружили рекордер и целых 15 камер видеонаблюдения.

Сама женщина пояснила, что работает в китайской компании, которая производит видеооборудование. С ее слов, в Екатеринбург она везла камеры не для себя, а для участия в выставке и демонстрации потенциальным клиентам.

Таможенники изъяли весь товар. В настоящее время рекордер и видеокамеры помещены на хранение, показать их на выставке женщина не сможет. Против нее возбудили административное дело за недекларирование товаров. Забрать их иностранка сможет только после подачи декларации, уплаты необходимых таможенных пошлин и назначенного судом штрафа – от половины до двукратной стоимости товара.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали пенсионера, пытавшегося вывезти в Дубай 17 тысяч долларов.