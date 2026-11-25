Комитет ООН поддержал российскую резолюцию по регулированию ИИ

Второй комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции о регулировании искусственного интеллекта, сообщил ТАСС. Соавторами выступили Белоруссия, Буркина-Фасо, КНДР и Никарагуа.

За документ проголосовали 79 стран (в том числе Бразилия, Египет, Индия, Иран, Катар и Китай), 57 - против, 42 делегации воздержались. В резолюции (13 пунктов) подчеркивают роль ООН как площадки для обсуждения ИИ в невоенной сфере и необходимость соблюдать права человека на всех этапах работы с технологиями.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что результат отражает несогласие большинства с попытками затягивать принятие решений. Российская делегация продолжит добиваться помощи нуждающимся странам и укрепления диалога в ООН.

Документ рассмотрят на пленарном заседании Генассамблеи в декабре.

Ранее на стратегической сессии "Внедрение и регулирование искусственного интеллекта" премьер‑министр Михаил Мишустин сообщил, что в России закончили готовить национальный план по внедрению ИИ в экономику - его разработали по поручению президента Владимира Путина, чтобы активнее использовать цифровые решения на предприятиях.