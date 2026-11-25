NBC: В Белом доме идут дискуссии по новым убийствам лидеров Ирана

Власти США якобы собрались ударить по части руководства Ирана, придерживающейся жесткой линии.

По данным NBC News, сторонники этого сценария в администрации США считают, что такое развитие событий позволит президенту Дональду Трампу завершить войну. Противники инициативы предупреждают о риске ужесточения позиции Тегерана и подрыва доверия к будущим мирным переговорам, пишет РБК.

Ранее стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху каждый день звонит президенту США Дональду Трампу с призывами возобновить бомбежки Ирана с целью свержения там власти. Его позиция вызывает обеспокоенность у арабских лидеров, опасающихся большой и опасной новой эскалации в регионе.