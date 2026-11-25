В США разбился самолет с детьми

У побережья штата Миссисипи потерпел крушение легкомоторный самолет, на котором было шесть человек, включая двоих детей.

Как пишет CNN, самолет выполнял рейс из Нового Орлеана, штат Луизиана, во Флориду. Примерно через 30 минут после взлета, находясь на высоте около 2600 метров, самолет внезапно рухнул в воду. Все пассажиры считаются пропавшими без вести, ведутся их поиски. Экипажи на месте происшествия обнаружили три спасательных жилета, спасательный плот и кабину самолета.