Почти 96% улиц с советскими и российскими названиями на Украине получили новые имена

С февраля 2022 года на Украине поменяли названия у 30 635 улиц - это 96,4 % от всех улиц, чьи прежние имена напоминали о российской и советской истории. Такие данные опубликовал портал движения "Деколонизация. Украина".

В начале периода таких улиц было 31 769. Сейчас на территориях под контролем Киева прежние названия остались только у 1134 улиц - это всего 3,6 % от исходного числа.

Тем временем в Киеве готовят еще одно переименование. 23 августа Киевский городской совет подготовил проект решения о смене названий Бессарабской площади и Бессарабского проезда в центре города. Власти считают, что эти топонимы появились под влиянием русского языка. Инициативу продвигают уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская и национальная комиссия по стандартам украинского языка.