Депутаты избрали нового мэра Богдановича

Новым главой Богдановича стал Олег Нейфельд. Решение было принято на последнем заседании городской думы.

До этого Нейфельд исполнял обязанности мэра после увольнения предыдущего градоначальника Павла Мартьянова.

Напомним, 1 июля Богдановичским городским судом Мартьянов был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Чиновнику был назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Полностью своей вины он так и не признал. В дальнейшем Свердловский областной суд оставил в силе приговор градоначальнику.

Мартьянов занимал пост мэра Богдановича с конца 2017 года. Его кандидатура проходила собеседование в администрации губернатора Свердловской области.

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