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26.12.2017
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 11


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
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Новый глава Богдановича Павел Мартьянов вступил в должность и дал клятву жителям
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глава Богдановича Павел Мартьянов инаугурация (2017) | Фото: gobogdanovich.ru

В Богдановиче прошла инаугурация нового главы городского округа Павла Мартьянова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он вступил в должность в торжественной обстановке в присутствии депутатов и многочисленных гостей.

На церемонии присутствовало порядка 200 человек - депутаты думы Богдановича и представители администрации, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, а также главы муниципальных образований Южного управленческого округа, почетные граждане городского округа и многие другие.

глава Богдановича Павел Мартьянов инаугурация(2017)|Фото: gobogdanovich.ru

"Церемония вступления в должность включала в себя принесение главой города присяги. Вступая в должность, Павел Мартьянов перед лицом всех его жителей поклялся соблюдать Конституцию, законы Российской Федерации и Свердловской области, Устав городского округа Богданович, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей городского округа, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности", - рассказали в пресс-службе.

глава Богдановича Павел Мартьянов инаугурация(2017)|Фото: gobogdanovich.ru

Напомним, 21 декабря состоялось заседание думы Богдановича, в ходе которого на пост главы городского округа был избран главный инженер огнеупорного завода Павел Мартьянов. Ранее источник Накануне.RU, знакомый с ситуацией, рассказывал, что кандидатура Мартьянова прошла собеседование в администрации губернатора Свердловской области.

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26.12.2017 11:47 Мск | Богданович | информационная служба Накануне.RU
13:47 Екб


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Новый глава Богдановича Павел Мартьянов вступил в должность и дал клятву жителям
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