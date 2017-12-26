Новый глава Богдановича Павел Мартьянов вступил в должность и дал клятву жителям

В Богдановиче прошла инаугурация нового главы городского округа Павла Мартьянова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он вступил в должность в торжественной обстановке в присутствии депутатов и многочисленных гостей.

На церемонии присутствовало порядка 200 человек - депутаты думы Богдановича и представители администрации, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, а также главы муниципальных образований Южного управленческого округа, почетные граждане городского округа и многие другие.

"Церемония вступления в должность включала в себя принесение главой города присяги. Вступая в должность, Павел Мартьянов перед лицом всех его жителей поклялся соблюдать Конституцию, законы Российской Федерации и Свердловской области, Устав городского округа Богданович, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей городского округа, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, 21 декабря состоялось заседание думы Богдановича, в ходе которого на пост главы городского округа был избран главный инженер огнеупорного завода Павел Мартьянов. Ранее источник Накануне.RU, знакомый с ситуацией, рассказывал, что кандидатура Мартьянова прошла собеседование в администрации губернатора Свердловской области.