С Павла Мартьянова официально сняли полномочия главы Богдановича

Городская дума Богдановича официально сняла полномочия с главы города Павла Мартьянова, сообщает "Ъ-Урал". Депутат единогласно поддержали решение об отставке.

До председателя городской думы дозвониться пока не удается.

Напомним, 1 июля Богдановичским городским судом Мартьянов был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Уральскому чиновнику был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Полностью своей вины он так и не признал. В дальнейшем Свердловский областной суд оставил в силе приговор градоначальнику.

Мартьянов занимал пост мэра Богдановича с конца 2017 года. Его кандидатура проходила собеседование в администрации губернатора Свердловской области.