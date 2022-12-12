12 Декабря 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: tomsk.ru

Социально значимые объекты в новых регионах централизованно обеспечат интернетом

Российский сотовый оператор "Миртелеком" определен единственным исполнителем услуг по подключению к интернету социально значимых объектов в Запорожской и Херсонской областях в 2022 году.

Этот статус может быть закреплен отдельным постановлением Минцифры, говорится в документах, которые правительство должно издать до конца текущего года. Документ подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко.

Проект распоряжения кабмина, определяющий статус "Миртелекома", должен был быть подготовлен Минцифры и утвержден еще 6 декабря, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России госкомиссия по радиочастотам на ближайшем заседании в конце декабря планирует выделить частоты операторам связи, которые работают на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях.

Теги: интернет, связь, новые территории



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Ранее 28.11.2022 03:00 Мск Частоты для мобильных сетей на новых территориях распределят в декабре


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