Социально значимые объекты в новых регионах централизованно обеспечат интернетом

Российский сотовый оператор "Миртелеком" определен единственным исполнителем услуг по подключению к интернету социально значимых объектов в Запорожской и Херсонской областях в 2022 году.

Этот статус может быть закреплен отдельным постановлением Минцифры, говорится в документах, которые правительство должно издать до конца текущего года. Документ подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко.

Проект распоряжения кабмина, определяющий статус "Миртелекома", должен был быть подготовлен Минцифры и утвержден еще 6 декабря, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России госкомиссия по радиочастотам на ближайшем заседании в конце декабря планирует выделить частоты операторам связи, которые работают на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях.