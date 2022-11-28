Частоты для мобильных сетей на новых территориях распределят в декабре

Мобильную связь на территории ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей планируют обеспечить в декабре.

Госкомиссия по радиочастотам может присвоить региональным операторам диапазоны для сетей второго, третьего и четвертого поколения. По словам экспертов, решения могут коснуться операторов, работающих в четырех новых регионах, а также в Крыму, — при таком распределении частот другим компаниям, скорее всего, не достанется ресурса.

Однако, операторам "большой четверки" выходить на новые рынки пока не с руки — велик риск усиления санкционного давления на них. К тому же строить инфраструктуру в реалиях специальной военной операции крайне проблематично, сообщают "Известия".

Напомним, новые территории России для организации расчетов на них потребуют 900 млрд наличных рублей. Об этом сообщили в Ассоциации банков РФ. Как заявил вице-президент организации Алексей Войлуков, средства могут туда доставить в течение нескольких месяцев.