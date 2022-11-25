Бой Шлеменко и Исмаилова в Екатеринбурге увидят четыре миллиона человек

Бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым, который уже на следующей неделе пройдет в Екатеринбурге, увидят четыре миллиона человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Специально под этот турнир RCC готовит масштабное аудиовизуальное шоу, которое будет окружать главный бой вечера. Помимо игрового профайла фанатов ожидает мощный перформанс от режиссера RCC Федора Муратова. Над проектом работают 100 специалистов, а в его основу ляжет мир технофэнтези, построенный на вселенных популярных компьютерных игр.

"Мы представим звездных бойцов через характеры медведя и огненного тигра, которые будут пересекаться с привычными никнеймами спортсменов. За референс мы взяли известные в поп-культуре миры Warcraft и Horizon Zero Dawn. В этом проекте мы активно задействуем нейросети для создания концептуальных образов и VR-скульптинг для отрисовки декораций", - рассказал креативный продюсер Глеб Бурганов.

Ощутить атмосферу смогут не только зрители на арене, но и те, кто посмотрит турнир в прямом эфире. Полный кард будет транслироваться эксклюзивно на телеканале UDAR (доступен в стандартных пакетах ключевых TV-операторов), а со-главное и главное событие покажет Рен-ТВ. Это уже не первый раз, когда RCC сотрудничает с федеральным каналом. Как отмечают организаторы, каждый раз количество телезрителей доходит до четырех миллионов человек.

Напомним, бой по ММА между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым возглавит шоу RCC 13, которое состоится 3 декабря на многотысячной арене "Уралец". Поединок пройдет в средней весовой категории, на кону будет стоять специальный пояс от RCC. В со-главном событии вечера в клетку выйдет уральский боец Иван Штырков. Также на турнире выступит известный российский полусредневес Алексей Кунченко.