16 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Иван Штырков выступит перед боем Шлеменко и Исмаилова в Екатеринбурге

Уральский промоушен Russian Cagefighting Championship определился с со-главным событием шоу Шлеменко vs. Исмаилов, которое уже совсем скоро пройдет в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, перед главным боем зрителей ожидает поединок Ивана Штыркова (рекорд 21-2-1) и Асылжана Бахытжанулы (13-3-1). Соперники проведут три раунда, если не завершат встречу досрочно. Категория – полутяжелый вес.

Штырков является известным уральским бойцом и президентом Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Что касается Бахытжанулы, организаторы называют его одним из самых ярких представителей Казахстана. На счету Асылжана шесть побед в первом раунде и четыре – во втором.

Напомним, бой по ММА между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым возглавит шоу RCC 13, которое состоится 3 декабря на многотысячной арене "Уралец". Поединок пройдет в средней весовой категории, а на кону будет стоять специальный пояс от RCC.

Теги: Штырков, бой, RCC, шоу, Екатеринбург



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