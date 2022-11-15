Бой Шлеменко и Исмаилова в Екатеринбурге будет за пояс организации RCC

Победитель боя по ММА между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым, который совсем скоро пройдет в Екатеринбурге, получит специальный пояс. Такое решение приняли организаторы предстоящего турнира – компания Russian Cagefighting Championship .

Напомним, встреча известных спортсменов возглавит шоу RCC 13, которое состоится 3 декабря на многотысячной арене "Уралец". Этот поединок пройдет в средней весовой категории.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, для RCC данный бой станет одним из самых громких в истории, поэтому менеджмент лиги решил создать специальный пояс для победителя. Выставочный "ремень" станет первым шагом к запуску титульных противостояний в организации.

В центре будут размещены лого RCC, имена и прозвища бойцов, а по бокам – изображения тигра и медведя, отражающие образы соперников. Объемные элементы будут собраны из 37 деталей, отлитых из меди и покрытых тонкими слоями различных металлов. А в основу пояса лягут три слоя кожи разной толщины.

В создание вовлечены больше 20 специалистов из Екатеринбурга. Все они подключаются на разных этапах производства: это дизайнеры, ювелиры, кожевники. Готовый пояс будет весить около восьми килограммов. Официально он будет представлен за несколько дней до турнира RCC 13.

Напомним, что поединок Шлеменко и Исмаилова в Екатеринбурге уже назвали самым громким боем в российском ММА.