Известный боец Алексей Кунченко подписан в RCC и проведет поединок в Екатеринбурге

Известный российский полусредневес, чемпион M-1 и экс-боец UFC и PFL Алексей Кунченко подписал контракт с уральским промоушеном Russian Cagefighting Championship.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, дебют Кунченко (рекорд в ММА 20-3) состоится в карде шоу Шлеменко vs. Исмаилов, которое скоро пройдет в Екатеринбурге. Соперником Алексея станет Магомедсайгид Алибеков (13-3). Их поединок откроет главный кард турнира.

Алексей Кунченко является опытным бойцом. После успеха в M-1 он вошел в топ-30 мирового рейтинга FightMatrix и получил предложение от UFC, а затем от PFL. Несколько лет Алексей выступал в зарубежных организациях, а теперь вернулся в Россию.

Напомним, бой по ММА между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым возглавит шоу RCC 13, которое состоится 3 декабря на многотысячной арене "Уралец". Поединок пройдет в средней весовой категории, на кону будет стоять специальный пояс от RCC. В со-главном событии вечера в клетку выйдет уральский боец Иван Штырков.