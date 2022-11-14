14 Ноября 2022
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Спорт Свердловская область В России
Фото: пресс-служба РМК

Поединок Шлеменко и Исмаилова в Екатеринбурге назвали самым громким боем в российском ММА

Опубликована официальная афиша боя по ММА между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым, который совсем скоро пройдет в Екатеринбурге.

Напомним, встреча известных спортсменов возглавит турнир RCC 13, который состоится 3 декабря на многотысячной арене "Уралец". Поединок пройдет в средней весовой категории.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, это будет самый громкий бой в российском ММА в 2022 году. История противостояния Шлеменко и Исмаилова длится уже давно: еще в прошлом году стало ясно, что они должны встретиться в клетке. В декабре Магомед бросил вызов Александру и тут же получил согласие от "Шторма".

Афиша боя Александр Шлеменко - Магомед Исмаилов в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Планировалось, что поединок состоится в августе этого года, но Исмаилов был вынужден прооперировать колено, чтобы быть в максимальных кондициях во время боя. Тем не менее, спортсмены успели открыть счет в тренерской битве. Специально под этот бой промоушен RCC запускал реалити-шоу с участием бойцов со всей страны, в финале которого команда "Лысого Хищника" оказалась сильнее.

"В декабре мы наконец-то узнаем, кто лучший боец в среднем весе в России: Александр Шлеменко или Магомед Исмаилов", - отмечают организаторы.

Теги: Шлеменко, Исмаилов, бой, РМК, Екатеринбург



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