Назначена инаугурация Токаева

Явка составила 69,44%. Инаугурация Токаева состоится 26 ноября. Отметим, на предыдущих выборах главы государства (9 июня 2019 г.) Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – 6 млн 456 тыс. 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей", - цитирует ТАСС заявление на брифинге председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлана Абдирова.





