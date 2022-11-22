Назначена инаугурация Токаева
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на прошедших 20 ноября, выборах главы государства, набрав 81,31% голосов избирателей. Озвучена дата инаугурации.
"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – 6 млн 456 тыс. 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей", - цитирует ТАСС заявление на брифинге председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлана Абдирова.
Явка составила 69,44%. Инаугурация Токаева состоится 26 ноября. Отметим, на предыдущих выборах главы государства (9 июня 2019 г.) Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.