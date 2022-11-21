21 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Путин поздравил Токаева с переизбранием

Президент России Владимир Путин "от души" поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием.

"От сограждан Вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого Вами курса государственного развития. Отношения стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, досрочные выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Токаев одержал уверенную (он получил более 80% голосов) победу.

Теги: Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев



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