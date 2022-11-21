Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с более чем 80% голосов

Результаты опросов казахстанцев на выходе с избирательных участков показывают, что победу в президентских выборах одерживает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он набирает более 85,5% голосов – это данные экзит-полов Института общественной политики партии Amanat (ранее Nur Otan).

Явка, по предварительным данным, немного не добирает до 70%.

Токаев побеждает с гигантским отрывом от ближайших преследователей. При этом второе место у графы "против всех" (3,4%). Третье место у кандидата от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева (2,67%).

Ранее в Казахстане была изменена конституция: теперь гражданин может быть избран президентом только один раз (на семилетний срок). При этом текущий свой президентский срок Токаев не стал засчитывать и согласился окончить его раньше времени для проведения выборов в соответствии с новой конституцией.