В Казахстане трем кандидатам на пост президента отказано в регистрации

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в пятницу отказала представителю общественного объединения "Казахстанская лига любителей футбола" Бакыту Жанабаеву в регистрации кандидатом в президенты на выборах 20 ноября.

"В поддержку кандидата собрано 58 тыс. 889 подписей. Признаны достоверным 4 тыс. 54. Это составляет менее 1% от общего числа избирателей", - цитирует ТАСС члена ЦИК Сабилу Мустафину.

Претенденту на высший государственный пост необходимо было собрать 118 тыс. 273 подписи в свою поддержку. По этой же причине в регистрации было отказано представителю общественного объединения "Халык демографиясы" ("Демография населения") Жуматаю Алиеву. Помимо этого, предоставленное им медицинское заключение не соответствует установленным требованиям. Кроме того, ЦИК отказал в регистрации Нуржану Альтаеву, протокол овыдвижении которого от республиканского общественного объединения "Мукалмас" ("Несокрушимый") столичный суд ранее признал недействительным.

Напомним, в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы. Согласно указу главы республики Касым-Жомарта Токаева, голосование состоится 20 ноября.

В 18.00 (15.00 по Москве) в Казахстане завершилась процедура регистрации кандидатов на выборы, с этого же момента начинается период предвыборной агитации, который закончится в 00.00 19 ноября (21.00 18 ноября по московскому времени). День тишины будет 19 ноября. На установление итогов и регистрацию избранного главы государства отводится не более семи дней – с 21 по 27 ноября.