Дело подозреваемого в гибели крановщицы будет рассматривать Ленинский районный суд Тюмени

Уголовное дело из-за гибели крановщицы, возбужденное в отношении начальника участка подъемных сооружений "Мостострой-11" Андрея Поздеева, будет рассматривать Ленинский районный суд Тюмени, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Дело возбуждено по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 216 УК РФ).

По версии следствия, 26 июля 2022 начальник участка, будучи ответственным за содержание козлового крана КС 50-42Б в нарушение правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, не организовал своевременное проведение технического обслуживания и освидетельствования крана, не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии и допустил работника до выполнения погрузо-разгрузочных работ.

В результате указанных нарушений произошло падение козлового крана при выполнении погрузо-разгрузочных работ. Выпавшая из его кабины работница получила множественные повреждения, от которых скончалась на месте.

Поздеев находится под подпиской о невыезде.

Судебное заседание по делу будет назначено в ближайшее время.