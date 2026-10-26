В России названы даты проведения в 2027-ом ЕГЭ и ОГЭ

Рособрнадзор назвал даты проведения в 2027 г. ЕГЭ и ОГЭ.

Опубликованы проекты совместных приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора с расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Проект расписания ЕГЭ предусматривает три периода: досрочный – с 19 марта по 19 апреля, основной – с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 3 по 24 сентября.

Основной период откроют 1 июня экзамены по истории, литературе и химии. 4 июня пройдёт ЕГЭ по русскому языку, 7 июня – по математике базового и профильного уровней. 10 июня участники смогут сдать обществознание и физику, 15 июня – биологию, географию и письменную часть по иностранным языкам. На 18 и 19 июня запланированы информатика и устная часть экзамена по иностранным языкам. Резервные дни – 21–26 июня. 8 и 9 июля – дни, когда выпускники текущего года по желанию смогут пересдать один из сдававшихся предметов.

Для выпускников 9 классов также предусмотрено три периода: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (со 2 июня по 5 июля) и дополнительный (со 2 по 24 сентября). Основной период начнётся 2 июня с экзамена по математике. 5 июня пройдут информатика и иностранные языки, 11 июня – русский язык. 8, 16 и 21 июня – экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики. Резервные сроки – с 28 июня по 5 июля. Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 10 ноября, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.