Главную новогоднюю елку могут убрать из центра Екатеринбурга

В Екатеринбурге главную новогоднюю елку могут переместить из Исторического сквера на другую площадку. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Из имеющихся вариантов, куда может переехать главный символ Нового года - ЦПКиО и квартал Архангела Михаила. При этом остальные украшения останутся в центре города: на площади 1905 года будет организован каток с елкой, а Исторический сквер украсят как и в прошлые годы.

Напомним, что в прошлом году в ЦПКиО Екатеринбурга организовали Снежный парк с полюбившимися многим горожанам светящимися фигурами. В парке подготовили целую праздничную программу, которая включала в себя тематическую музыку, спектакль и зажжение новогодней елки.

В это же время в Историческом сквере построили Ледовый городок, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба. Вместе с 30-метровой елкой на Плотинке установили снеговиков-музыкантов с инструментами, Деда Мороза со Снегурочкой, тематическую сцену, арки "Я люблю рок", входные группы и стены со световыми виниловыми дисками с названиями уральских групп.

Кроме того, посетители сквера могли оценить ледовые лабиринты "Звезды" и "Рок", чашу, скульптуру символа года "Лошадь", три маленькие горки "Я люблю рок" и две средние горки "Гитара".