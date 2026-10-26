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Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

Во Франции задержали более 1,4 тысячи человек на массовых протестах 24 октября

Во Франции задержали более 1,4 тысячи человек на массовых протестах, прошедших по стране 24 октября. Об этом заявил глава МВД Лоран Нуньес.

Более ста человек были задержаны за хранение предметов, предназначенных для использования в качестве оружия, пишет РИА Новости. Речь идет о таких вещах, как ножи, стекло, металлические шары и пиротехника.

Министр также сообщил, что комендантский час в городах Франции сохранится в ближайшее время на фоне продолжающихся в стране протестов. Он отметил, что власти также готовятся к следующему дню массовых демонстраций, запланированных на 31 октября.

Массовые протесты во Франции, начавшиеся в сентябре из-за протестов школьников и студентов по поводу условий обучения, переросли в масштабные погромы и массовые протесты против социальной политики властей. В демонстрациях 17 октября участвовало 550-800 тыс. человек. В ряде городов акции сопровождались грабежами, поджогами и столкновениями с полицией, для разгона протестущих применялись водометы, слезоточивый газ.

Глава МВД Лоран Нуньес признал потерю контроля над ситуацией и подал в отставку, но президент Эмманюэль Макрон ее не принял. Он признал наличие у граждан реальных поводов для недовольства, но резко осудил насилие. А региональные администрации получили полномочия запрещать потенциально опасные митинги и усиливать охрану коммерческих объектов и госучреждений.

Теги: франция, протесты, задержания


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