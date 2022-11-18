18 Ноября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: tyumen.sledcom.ru

В Тюмени начальника участка подъемных сооружений "Мостострой-11" судят за гибель крановщицы

Уголовное дело в отношении начальника участка подъемных сооружений "Мостострой-11", возбужденное из-за гибели крановщицы, направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемому вменяют нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

"По версии следствия, 26 июля 2022 начальник участка, будучи ответственным за содержание козлового крана КС 50-42Б, в нарушение правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, не организовал своевременное проведение технического обслуживания и освидетельствования крана, не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии и допустил работника до выполнения погрузо-разгрузочных работ на этом кране. В результате указанных нарушений произошло падение козлового крана при выполнении погрузо-разгрузочных работ, выпавшая из его кабины работница получила множественные повреждения, от которых скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Теги: Мостострой-11, Мостоотряд-36, уголовное дело, козловой кран, машинист, кран



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