Роспотребнадзор не выявил опасных веществ в воздухе после возгорания поезда в Свердловской области

Роспотребнадзор не выявил превышения загрязняющих воздух веществ на перегоне Решеты - Седельниково, где сегодня ночью произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием.

"По результатам исследований качества атмосферного воздуха в населенных пунктах в районе возгорания железнодорожных цистерн на перегоне Решеты - Седельниково не выявлено превышение гигиенических нормативов по загрязняющим воздух веществам, характерным для данного вида возгорания", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Мониторинг качества воздуха продолжается. Ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины схода устанавливаются. На место выезжал Свердловский транспортный прокурор. Начата проверка.