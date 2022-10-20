В Тюмени филиал "Мостострой-11" оштрафовали за гибель крановщицы

В Тюмени компания "Мостоотряд-36" (филиал "Мостострой-11") оштрафована за гибель крановщицы в результате падения крана в июле текущего года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

"Установлено, что работники организации, работающие с вредными и опасными условиями труда, в том числе крановщики, не проинформированы об уровнях профессиональных рисков на рабочих местах, им своевременно не проведены обучающие и проверочные мероприятия по охране труда. Кроме того организацией эксплуатируются подъемные сооружения с нарушениями требований закона в части регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, проведения экспертизы промышленной безопасности, а также осуществления на системной основе технического освидетельствования, проверок, обследований и обслуживания", - говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила в отношении организации дела об административных правонарушениях по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности" и "Нарушение государственных нормативных требований охраны труда".

Сумма штрафа "Мостоотряду-36" составила 260 тыс. руб. Также прокуратурой округа директору филиала внесено представление, устранение нарушений закона находится на контроле.



По факту гибели крановщицы следственным отделом по Ленинскому АО г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).