Пермское УФАС: соглашения о стабилизации цен обрушили стоимость бензина на независимых АЗС

В Пермском крае на топливном рынке наступила стабилизация: исчезли очереди, отменены лимиты на отпуск горючего, а цены на заправках резко пошли вниз. Об этом сообщили Накануне.RU в Пермском УФАС.

Перелом произошёл благодаря соглашениям о сдерживании цен, которые региональные власти заключили с независимыми операторами АЗС в рамках постановления Правительства РФ № 662, разработанного антимонопольной службой. Первыми добровольные обязательства взяли на себя сети "Экойл" и "Нефтехимпром".

Результат оказался стремительным. За последнюю неделю на заправках "Нефтехимпром-Сервис" бензин АИ-92 подешевел на 30% - с 97 до 67,9 рубля за литр. АИ-95 упал на 32% - с 108 до 73,7 рубля. Дизельное топливо потеряло почти 14% - с 96,8 до 83,3 рубля за литр.

Пермское УФАС контролирует исполнение договорённостей, а также следит за тем, чтобы компании, поддержавшие инициативу, получали приоритет при отпуске топлива в мелкооптовом сегменте. В ведомстве подчеркнули, что продолжат помогать властям и частным операторам АЗС в заключении таких соглашений и контролировать их реализацию.