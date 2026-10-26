Китайский миллиардер получил пожизненный срок по делу Maike Metals International

Суд в Сиане приговорил к пожизненному заключению Хэ Цзиньби - основателя компании Maike Metals International. Его признали виновным в махинациях с контрактами и коррупции. По данным "Ъ" со ссылкой на Bloomberg, из‑за действий бизнесмена и его фирмы банки Китая могли потерять больше 1 млрд долларов.

Адвокаты Хэ Цзиньби подали апелляцию. Они утверждают, что ни он, ни компания не собирались обманывать партнеров. Юристы напоминают: больше десяти лет Maike исправно работала с банками и вовремя выплачивала долги. По их мнению, проблемы банков связаны с недочетами в их собственных системах контроля рисков.

Maike Metals International работает с 1993 года. В 2017-2021 годах компания контролировала примерно четверть импорта меди в Китай. Тогда состояние Хэ Цзиньби оценивали в 4 млрд юаней (около 650 млн долларов), а годовой оборот фирмы достигал 14-15 млрд долларов.

Трудности у Maike начались в 2022 году: после снятия пандемийных ограничений у компании резко упали свободные деньги — возник кризис ликвидности. Фирма перестала платить по обязательствам, и кредиторы с партнерами стали подавать на нее в суд. В феврале 2023 года руководство Maike попробовало запустить "предварительную реструктуризацию", но это не помогло выправить ситуацию.

В октябре 2023 года Хэ Цзиньби перестал выходить на связь - вскоре его задержала полиция. В ноябре компания объявила о банкротстве. В сентябре 2026 года суд признал и бизнесмена, и Maike виновными в мошенничестве и коррупционных действиях.