26 Октября 2026
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Общество Пермский край
Фото: пресс-служба &quot;Уралкалия&quot;

В Березниках при поддержке "Уралкалия" открылся Никольский храм

В Березниках состоялось открытие Никольского храма, который является вторым по величине в Пермском крае после Белогорского монастыря и вмещает до 800 человек. "Уралкалий" финансировал и осуществлял его строительство с 2015 года.

В честь открытия был совершен молебен и первая Божественная литургия, на которой присутствовали глава Березников Алексей Казаченко, глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Игнатий, епископ Кудымкарский и Верещагинский Петр, епископ Соликамский и Чусовской Гавриил, представители "Уралкалия", прихожане и жители города.

Перед входом в храм был установлен экран — он позволил всем желающим полноценно участвовать в богослужении.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО "Уралкалий", отметил:

"Уралкалий" вносит значительный вклад в социальное развитие городов присутствия — для нас важно не только развивать производство, но и участвовать в создании среды, в которой живут наши сотрудники, их семьи и будущие поколения. Никольский храм создавался при участии жителей Березников, Русской православной церкви, строителей, художников, благотворителей. Именно поэтому он по-настоящему стал общим делом. Уверен, что храм, построенный при участии "Уралкалия", станет украшением Березников, религиозным, культурным и духовным центром всего Верхнекамья. Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом проекте и помог довести его до сегодняшнего дня. Пусть храм служит людям долгие годы, объединяя их вокруг добрых дел.

Митрополит Пермский и Кунгурский Игнатий, глава Пермской митрополии, сказал:

"Открытие Никольского собора в Березниках — знаковое событие, в котором зримо воплощается единство труда и молитвы, созидания и веры. Годы ожидания и усердных трудов увенчались тем, что город, прославленный своим промышленным трудом, обрел храм, где даже в самом камне читается богатая история края. Пусть этот собор станет не просто архитектурной доминантой, но и духовным центром, куда люди будут приходить за утешением, надеждой и укреплением в вере. Да благословит Господь всех, кто вложил в это святое дело свои силы, средства и сердечную теплоту".

(2026)|Фото: пресс-служба "Уралкалия"

Диаметр центрального купола Никольского храма составляет 12 метров, высота 43 метра, вес около 10 тонн. Вершина креста на центральном куполе храма находится на высоте 50 метров. Диаметр каждого из четырех малых куполов шесть метров, а вес — 887 килограммов. Купола установлены на высоте 24 метра, вершина креста на высоте 32 метра, изготовлены из нержавеющей стали с нитрид-титановым покрытием.

В храме установлены три люстры-паникадила весом более 600 кг каждая, 6 малых весом более 300 кг и 6 — весом более 130 кг, а также 6 люстр весом более 75 кг. Роспись храма осуществляли более 30 художников-иконописцев мастерской "Палехский Иконостас". Они покрыли более 4 200 кв. метров специальными красками для иконописи и сусальным золотом. В купольной части размещено изображение Иисуса Христа и святых апостолов, по стенам — более 120 сюжетов, сцены из жития и деяния святителя Николая Чудотворца, великомученика Димитрия Солунского и преподобного Сергия Радонежского. Над алтарной частью представлен сюжет "Великий вход" с ликами пермских святых.

По аналогии с храмом Христа Спасителя в Никольском храме реализована идея "храм в храме". Иконостас уникальный: габаритный и архитектурно сложный. Состоит из трех приделов с восьмигранной кувуклией высотой по куполу более 15 метров. Свод в кувуклии полностью расписан. Иконостас закрыл алтарную часть храма на всю длину — около 18 метров. Также для иконостаса с кувуклией расписано 132 иконы. Наполнение иконостаса — четыре ряда — Местный, Праздничный, Деисусный и Пророческий.

Облицовка пола и цоколя внутренних стен здания Храма произведена натуральным камнем. Рисунок камня для украшения цоколя внутренних стен здания храма на высоту 4 метра повторяет природную расцветку сильвинитовых пластов в выработках калийных рудников.

Теги: Уралкалий, Никольский храм


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