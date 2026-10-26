Операторы связи России попросили увеличить переходный период получения новых лицензий

Операторы связи, работающие в регионах России, просят Минцифры увеличить переходный период адаптации к новым требованиям к лицензиям с года до трёх лет.

В противном случае компании могут оказаться в ситуации, в которой по старой лицензии они уже не могут работать, а новая еще не получена. Сейчас получение лицензии может занимать до нескольких месяцев, а согласование схем размещения оборудования и пропуска трафика рассматривается в индивидуальном порядке. Это следует из письма Ассоциации малых операторов регионов (АМОР) заместителю главы Минцифры Дмитрию Угнивенко от 22 октября, пишет "Ъ".

Ранее стало известно, что в России операторов связи обяжут обеспечить базовыми станциями не менее 90% территории населённых пунктов с населением от 1 тыс. человек.