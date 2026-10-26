В аэропорту Екатеринбурга закрывается пограничный ветеринарный пункт контроля

В екатеринбургском аэропорту Кольцово прекращает работу пограничный ветеринарный пункт контроля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, пункт закрывается с 28 октября по решению Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Это означает, что получить документы, необходимые для перевозки за рубеж домашних животных воздушным транспортом, непосредственно в аэропорту будет невозможно", - пояснили в Кольцово.

Специалисты Россельхознадзора с указанной даты будут принимать пассажиров и оформлять международный сертификат по адресу: Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4. Контактные телефоны: 8 (343) 227-68-87, 8-800-100-71-96. Режим работы – круглосуточно.

"Просим учитывать эту информацию при планировании путешествий за границу с питомцами", - отметили в аэропорту.

Напомним, ранее в Кольцово назвали новые направления в осенне-зимнем расписании полетов.