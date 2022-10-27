Сечин считает потолок цен на нефть "покушением на суверенитет"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что ведение потолков цен на нефть и газ подрывает не только основы рынка, но и отменяет суверенные права стран на свои ресурсы.

"Введение потолков – покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея по сути заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным". Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются", - сказал Сечин, выступая с докладом в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума, его цитирует ТАСС.

По его словам, в Европе ряд экспертов и политиков уже открыто обвиняют Соединенные Штаты в том, что они наживаются на ими же спровоцированном энергокризисе, на проблемах своих союзников. Сечин отметил, что цены на газ в США в пять раз ниже, чем в Европе.