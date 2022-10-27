BP остается "теневым" акционером "Роснефти", компании перечислено $700 млн дивидендов – Сечин

Британская корпорация BP остается "теневым" акционером российской нефтяной государственной компании "Роснефть", на счет компании было перечислено $700 млн дивидендов за второе полугодие 2021 года, цитируют российские СМИ главу "Роснефти" Игоря Сечина.

Сечин заявил, что совместные с BP проекты реализуются успешно, хотя партнер не финансирует их. Например, в намеченный срок был запущен газовый проект Харампур. Он позволил увеличить добычу "Роснефти" на 11 млрд кубометров газа в год.

"Для объективности напомню, что доходы BP от участия в акционерном капитале и совместных предприятиях с "Роснефтью" составили $37 млрд при общем объеме денежных инвестиций порядка $10 млрд. Это отличная компенсация на вложенный капитал",- добавил глава "Роснефти".