25 Октября 2022
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: t.me/rogozin_do

Рогозин "нашелся" в зоне СВО: теперь его позывной "Космос"

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который так и не получил пока никакого назначения на новую госслужбу, "нашелся" в зоне проведения СВО. Уже второй день он выкладывает фотографии и видео из зоны боевых действий. Например, он побывал в Запорожской области, а также на мемориале Саур-могила в ДНР.

В своем Telegram-канале Рогозин написал, что продолжает мечтать о Славянске. В 2014 году он заявил, что "поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть в одном окопе с защитниками Славянска". Должности у него теперь, и правда, нет, а вот до Славянская экс-глава госкорпорации пока не добрался.

Дмитрий Рогозин(2022)|Фото: t.me/rogozin_do

Но зато Рогозин познакомился с комбатами ДНР, собирается вместе с ними "сворачивать горы": "Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они, по большей части в недавнем прошлом - гражданские люди, а сегодня - опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе - горы свернем".

На груди у Рогозина, который на всех фото запечатлен с огнестрельным оружием в руках, виден шеврон с позывным "Космос".

Дмитрий Рогозин(2022)|Фото: t.me/rogozin_do

Теги: дмитрий рогозин, сво, поездка, позывной



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