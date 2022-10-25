Рогозин "нашелся" в зоне СВО: теперь его позывной "Космос"

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который так и не получил пока никакого назначения на новую госслужбу, "нашелся" в зоне проведения СВО. Уже второй день он выкладывает фотографии и видео из зоны боевых действий. Например, он побывал в Запорожской области, а также на мемориале Саур-могила в ДНР.

В своем Telegram-канале Рогозин написал, что продолжает мечтать о Славянске. В 2014 году он заявил, что "поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть в одном окопе с защитниками Славянска". Должности у него теперь, и правда, нет, а вот до Славянская экс-глава госкорпорации пока не добрался.

Но зато Рогозин познакомился с комбатами ДНР, собирается вместе с ними "сворачивать горы": "Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они, по большей части в недавнем прошлом - гражданские люди, а сегодня - опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе - горы свернем".

На груди у Рогозина, который на всех фото запечатлен с огнестрельным оружием в руках, виден шеврон с позывным "Космос".