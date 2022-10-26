Рогозин рассказал о своей недельной поездке по Донбассу

Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о деталях своей поездки в Донбасс. Он находился в Донецкой народной республике (ДНР) неделю и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.

"Я находился в ДНР в течение недели. Цель поездки – это, прежде всего, сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который ко мне обратился напрямую. Эта помощь собрана за счет личных средств – моих и двух моих друзей", - заявил ТАСС Рогозин.

По его словам, в составе группы специалистов он также посетил несколько добровольческих частей Донбасса, с командирами которых давно знаком и дружит.

"Маршрут поездки и содержание встреч раскрывать не планировал. Добавлю лишь, что эта наша работа с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу", - сказал Рогозин.

Напомним, бывший глава Роскосмоса в своем телеграм-канале в последние дни выкладывает фотографии и видео из зоны боевых действий. Например, он побывал в Запорожской области, а также на мемориале Саур-могила в ДНР. На груди у Рогозина, который на всех фото запечатлен с огнестрельным оружием в руках, виден шеврон с позывным "Космос". В сентябре Рогозин назвал ложью сообщения об отказе работать полпредом будущего Крымского федерального округа.