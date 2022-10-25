Кадровых решений по Рогозину, побывавшего в зоне СВО, не принималось, - Кремль

В Кремле сообщили, что кадровых решений в отношении экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, побывавшего в зоне спецоперации, пока не принималось.

"Вы знаете, мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, приезжал ли Рогозин в зону проведения спецоперации в каком-то официальном качестве и было ли сделано ему предложение, передает РИА Новости.

Напомним, бывший глава Роскосмоса в своем телеграм-канале в последние дни выкладывает фотографии и видео из зоны боевых действий. Например, он побывал в Запорожской области, а также на мемориале Саур-могила в ДНР. На груди у Рогозина, который на всех фото запечатлен с огнестрельным оружием в руках, виден шеврон с позывным "Космос".

В сентябре Рогозин назвал ложью сообщения об отказе работать полпредом будущего Крымского федерального округа.