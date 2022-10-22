Озвучена причина, по которой экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул закрытие съезда КПК

22 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Озвучена причина, по которой экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул закрытие съезда КПК

Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул зал во время церемонии закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине из-за плохого самочувствия.
Читайте также:

"Корреспондент Xinhuanet Лю Цзявэнь выяснил, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании 20-го съезда Компартии Китая несмотря на то, что он взял некоторое время для восстановления", - цитирует РИА Новости заявление государственного агентства Синьхуа, размещенное в Twitter.

Когда Ху Цзиньтао почувствовал себя плохо, его персонал решил проводить его в комнату рядом с местом проведения встречи.

Напомним, сегодня, в последний день XX съезда коммунистической партии Китая, глава КНР Си Цзиньпин переизбран на новый, третий пятилетний срок.

Теги: Лю Цзявэнь, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.10.2022 14:40 Мск Си Цзиньпин переизбран главой КНР
Ранее 17.10.2022 09:57 Мск Применение военной силы должно стать нормальным - Си Цзиньпин
Ранее 17.10.2022 09:15 Мск В Китае начался ХХ съезд КПК


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети