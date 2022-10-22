Озвучена причина, по которой экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул закрытие съезда КПК

Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул зал во время церемонии закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине из-за плохого самочувствия.

"Корреспондент Xinhuanet Лю Цзявэнь выяснил, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании 20-го съезда Компартии Китая несмотря на то, что он взял некоторое время для восстановления", - цитирует РИА Новости заявление государственного агентства Синьхуа, размещенное в Twitter.

Когда Ху Цзиньтао почувствовал себя плохо, его персонал решил проводить его в комнату рядом с местом проведения встречи.

Напомним, сегодня, в последний день XX съезда коммунистической партии Китая, глава КНР Си Цзиньпин переизбран на новый, третий пятилетний срок.