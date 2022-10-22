Си Цзиньпин переизбран главой КНР

В Пекине завершился XX съезд коммунистической партии Китая (КПК). Си Цзиньпин переизбран главой Китая на пять лет.

Кроме того, законодательно закреплены поправки, расширяющие полномочия лидера КНР, уточняет Kyodo.

Последний день съезда отмечен любопытной деталью: экс-генсекретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао прямо во время заседания насильно убрали с места рядом с Си. Ху, передавший свой пост преемнику в 2012 г., выступает за модель "коллективного" руководства и за поддержание хороших отношений с США. При этом вначале съезда Си лично усаживал его рядом с собой.