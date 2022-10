Применение военной силы должно стать нормальным - Си Цзиньпин

Применение военной силы для достижения своих целей должно стать нормальным. Об этом заявил в своем докладе на открытии ХХ съезда КПК председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

"Использование военной силы должно быть нормализовано (needs to be normalised) и использоваться различными способами. Мы должны быть в состоянии легко проводить военные операции, создавать безопасную обстановку, сдерживать и контролировать риски и конфликты, а также выигрывать региональные войны", - сказал глава Китая.

В этом усматривается явный намек на силовое присоединение Тайваня, хотя Пекин подчеркивает, что Тайвань и так является частью Китая и речь идет лишь о пресечении попыток объявить независимость острова. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин сделает все возможное, чтобы вернуть Тайвань мирными средствами, но готов применить силу при необходимости.

Также Пекин вовлечен в территориальные споры с соседями в Южно-Китайском море, напоминает издание.

Си Цзиньпин призвал уделять больше внимания боевым возможностям в новых областях, имея в виду космическую войну и ядерное сдерживание. И поставил сделать НОАК ведущей боевой силой в мире к середине XXI века.

По поводу легального использования военной силы и отношения к этому Китая показателен недавний случай в Рейкьявике, где посол Китая в Исландии Хэ Жулун и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр вступили в словесную перепалку на ассамблее "Полярный круг". Поводом стала СВО России.

Как пишет Bloomberg, Бауэр заявил, что Китай "не уважает ценностей" альянса, а также "подрывает мировой правовой порядок", на что Хэ Жулун парировал, что выступление Бауэра наполнено высокомерием. В ответ Бауэр задал вопрос, почему Китай, признавая принципа суверенитета, до сих пор не осудил Россию. На это Хэ Жулун ответил, что позиция Китая учитывает историческую перспективу, а миру необходимо понять первопричину происходящего. Ранее Китай отмечал, что причиной начала СВО стали действия НАТО, угрожающие России.

Китаевед Николай Вавилов считает, что Россия и Китай поддерживают друг друга еще и потому, что имеют сходные проблемы с Украиной и Тайванем. А сам Си Цзиньпин является выходцем из военных кругов, готовых жестко отстаивать интересы Китая военным путем. В этом его коренное отличие от предыдущих лидеров, ориентировавшихся на США. Так, Гонконг ранее фактически был присоединен силовым путем.