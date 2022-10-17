В Китае начался ХХ съезд КПК

В Китае накануне начался ХХ съезд КПК, по итогам которого Си Цзиньпин может быть переизбран на новый срок. Съезд является одним из главных мировых политических событий текущего года.

В своем двухчасовом докладе на открытии съезда Си Цзиньпин заявил, что с нынешнего момента центральная задача КПК - это сплачивать и вести за собой многонациональный народ страны в осуществлении намеченной к столетию КНР цели полного построения модернизированной социалистической державы. Также необходимо "великое возрождение китайской нации с помощью китайской модернизации". Это план состоит из двух этапов:

• до 2035 года осуществить в основном социалистическую модернизацию,

• с 2035 года до середины нынешнего века превратить Китай в "богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу".

В частности, на первом этапе экономическая, научно-техническая и совокупная национальная мощь Китая еще больше возрастет, а ВВП на душу населения достигнет уровня среднеразвитых стран. Китай должен стать одним из лидирующих государств инновационного типа. Будут осуществлены индустриализация нового типа, информатизация, урбанизация и модернизация сельского хозяйства. Система народной демократии станет более совершенной, в целом завершится построение правового государства. Планируется увеличить культурную "мягкую силу" страны. Намечено снижение выбросов углерода в будущем и улучшение экологии.

При этом предстоящее пятилетие является ключевым периодом, который положит начало всестороннему строительству модернизированного социалистического государства, заявил Си Цзиньпин, намекая на свое новое председательство КНР. Он подчеркнул уникальные особенности китайской модернизации, которая базируется на китайских национальных реалиях.

Главными событиями предыдущих 10 лет, когда Си Цзиньпин находится у власти, он назвал столетие КПК, наступление новой эпохи социализма с китайской спецификой и выполнение задачи ликвидации бедности и всестороннего построения среднезажиточного общества.

Он также отметил, что Китай добился полного контроля над Гонконгом и имеет все силы, чтобы противостоять попыткам отделить Тайвань, объявив его независимость, хотя и стремится к мирному решению вопроса. Интересно, что официальный пресс-секретарь съезда Сунь Е-ли сказал: Китай допускает применение силы против сторонников независимости Тайваня, но действия Пекина не будут направлены против жителей острова.

В экономике Китай будет безоговорочно поддерживать частный сектор и рынок.

На съезде присутствуют 2 296 делегатов почти 5 млн первичных парторганизаций, в рядах которых насчитывается 96 млн членов партии.

Что касается политических итогов ХХ съезда КПК, то китаевед Николай Вавилов отмечает, что состав обновленного Политбюро ЦК КПК и изменения в Устав будут известны только к концу недели. Пока что лишь сообщается сухой и стерильный официоз.

"Сегодня только стерильный официоз - Компартия транслирует сигнал "все идет по плану". Доклад Си Цзиньпина на открытии съезда не содержит тех ярких сигналов, которые обычно ждут западные наблюдатели... Все хорошо - съезд транслирует сигнал "стабильность системы". А вот, что действительно происходит и будет происходить - мы узнаем лишь спустя несколько дней", - написал эксперт.

Он считает, что в ближайшие 10-20 лет Си Цзиньпин хочет довести Китай до пика своего могущества, после которого начнется неизбежный упадок, связанный с катастрофой в демографии. Население страны очень быстро стареет из-за подавления рождаемости в течение почти 40 лет и начинает убывать, что будет происходить все быстрее. Рождаемость упала до катастрофически низкого уровня - 1,1 ребенка на женщину, а численность трудоспособного населения уже сокращается несколько лет.

Для России, по мнению Вавилова, выгодно переизбрание Си Цзиньпина на новый срок.