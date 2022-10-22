Сын экс-главы РЖД объяснил "забывчивостью" находку своего российского паспорта в Норвегии

Адвокат сына экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрея Антон Именнов, отвечая на вопрос о найденном на яхте в момент задержания российском паспорте Якунина-младшего, сообщил, что его подзащитный "забыл его в портфеле, с которым летал к маме более 9 месяцев назад".

"Вопрос не в наличии паспорта с собой, вопрос в вариативной и, зачастую, произвольной интерпретации второго гражданства в различных государственных органах. Андрей является гражданином Великобритании с 2015 г. и с тех пор именно паспорт Великобритании является его главным документом для перемещения по миру", - цитирует РБК Именнова.

По словам адвоката, Якунин содержится в пенитенциарном учреждении.

"Где бы оно ни находилось, не лучшее место для человека, не совершившего ничего криминального и не имевшего даже умысла на это. Как адвокат, могу заметить, что, безусловно, оно отличается от российского СИЗО – мы можем общаться и работать со своим доверителем. В любом случае, Андрей держится, и сохраняет присутствие духа, жалоб у него нет. Он понимает всю ситуацию и предоставил полицейским всю необходимую информацию для подтверждения своей позиции", - рассказал защитник.

Ранее Норвегия ввела в отношении РФ и ее граждан санкции, по которым россияне не могут запускать в этой стране беспилотники. Якунину-младшему предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. Известно, что у сына экс-главы РЖД есть российское и британское гражданство.