Сыну экс-главы РЖД, задержанному в Норвегии, помогает британское посольство

Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, задержанный в Норвегии, получает консульскую помощь от посольства Великобритании. Якунин-младший является гражданином Соединенного Королевства, передает РИА Новости со ссылкой на адвокатов задержанного.

В российском посольстве в Норвегии ранее заявили, что Якунин и его представители за помощью у ним не обращались.

Ранее Норвегия ввела в отношении РФ и ее граждан санкции, по которым россияне не могут запускать в этой стране беспилотники. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене.

Известно, что у Якунина-младшего есть российское и британское гражданство.