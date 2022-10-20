Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии за запуск дрона

Полиция Норвегии задержала за запуск беспилотника старшего сына экс-главы РЖД Владимира Якунина, бизнесмена и соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина. Об этом РБК сообщили в компании.

В организации рассказали, что Якунин-младший использовал дрон во время отдыха на Шпицбергене в конце августа.

В фонде отметили, что Якунин сотрудничает с норвежскими властями и старается предоставить всю необходимую информацию о целях его отпуска на лодке.

Ранее The Barents Observer сообщило о задержании 47-летнего мужчины, которого называли сыном "известного российского бизнесмена, близкого соратника Владимира Путина". Издание отмечает, что задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию.

По данным СМИ, мужчине предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях. У него изъяли дроны и электронные устройства. Установлено, что парусная яхта с экипажем, с которой был запущен беспилотник, плавала вокруг Шпицбергена и вдоль побережья Норвегии, пишет "Лента.ру".

Ранее сообщалось, что в Италии по запросу США был арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Александр Усс не стал отрицать информацию о задержании его сына, но назвал дело политическим.

По данным Минюста США, Усса задержали по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. Сейчас Артем Усс ожидает решения итальянского суда по экстрадиции в США.